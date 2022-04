Laulja Kaidi Soosaar: tõeline sõber seisab sinu kõrval ja andestab su veidrused

Uue pala viis, tekst ja vokaal on loodud Kaidi Soosaare poolt. Seade, instrumentaariumi, taustavokaali ja heli salvestamise osas andis oma panuse Meelis Leis.

Autor Soosaar rääkis uue pala sisust ja sünniloost raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!». «Me kõik eksime ja teeme vigu. Vahel tuleb sama viga teha mitu korda, enne kui me sellest midagi õpime. Õppetunnid võivad olla väga valusad....aga nii hea, kui sinu kõrval on keegi, kes on sind kõigi sinu veidrustega võtnud omaks ja mõistab, kui oled teinud vea. Ta seisab sinu kõrval ja andestab - tõeline sõber!».

Soosaar lisas, et uus laul sai inspiratsiooni väikesest arusaamatusest, mis juhtus tema eraelus. «See kõik juhtus minu ja mu väga hea sõbranna vahel. Ta on hästi kihvt inimene ja igati mõistev kaaslane. Me saime õnneks oma asjad korda, kuid hakkasin mõtlema laiemas plaanis - kui oluline on ikkagi teineteise mõistmine ja samas seda on meie ümber kuidagi vähevõitu,» mõtiskles lauljanna.

«Olen täheldanud, et kui eksid, näitavad tihti kõrvalseisjad näpuga. Mitte ainult mulle, seda juhtub igaühega. Leian, et üksteise mõistmist on siia ühiskonda oluliselt rohkem vaja ja seda mõtet ma üritangi oma looga edasi anda,» märkis ta.

Lauljanna märkis, et uus pala on kirjutatud kantrimuusika võtmes ja sedalaadi laulud turgutavad ta hinge kõige enam. «Toidan oma hinge kantrimuusikaga. See on justkui minu sisse kodeeritud. Isegi kui ma püüan mitte kantrilikku muusikat luua, siis mingil moel tuleb see ikkagi just selles stiilis välja. Kuulan muidugi ka igapäevaselt palju kantrit - nii Eesti kui ka välismaa artiste,» selgitas ta.

«Bändi asutaja Meelis Leis on öelnud, et Sobe on kui loominguline tuul, mis küllastab nii tegijaid kui kuulajaid. Ja see tuul käib puhanguti. Just sellist elu meie bänd elabki. Avalikke esinemisi meil hetkel väga palju pole olnud - taastume alles koroona surutisest. Otse loomulikult oleme optimistlikud ja vaatame rõõmsalt suve poole. Loodame, et algav suvehooaeg tuleb piirangutest vaba,» märkis Soosaar.

Sobe on 2000. aastal loodud ansambel, mis avaldab bändiga seotud autorite omaloomingut. Aastal 2002 ilmus esikalbum «Love Pioneers», aastal 2007 toodi päevavalgele «Tabatud hetk» ning 2010. aastal avaldati helikandja «2010». Lisaks on välja antud albumi jagu erinevaid raadiosingleid, neist tuntumad «Kuldne kuu», «Tiivad» ja «Looduse kroon». «Sõber Sinuga» tähistab Sobe tegijate sõnul järjekordset loomingulist puhangut.