Elisabet Reinsalu oma hommikurituaalidest: kui esimesed akordid on õiged, siis tuleb ka muusika

Elisabet Reinsalu avaldas raadio Elmar saates «Mitte ainult muusikast», et tähistab oma sünnipäeva 21. aprillil ja see on tema hinnangul kõige kauneim aeg aastas. «Varakevad on ju kõige ilusam ja õrnem aeg. Sel perioodil õitsevad juba sinililled ning ülased...suurt lopsakust veel pole. Tunnistan, et olen väga kevadeinimene,» rääkis ta.

«Kevadeootus olla eestlaste justkui põhiolemus. Me koguaeg ootame midagi. See on juba aegade algusest siin nii olnud - oodatakse taas tärkamist, see annab elu,» märkis Reinsalu.

Näitlejanna tõdes samas, et viimaste aastate kevaded on kaasa toonud ootamatuid ja teistlaadi sündmuseid. «Nende paari aasta jooksul on meie eludes juhtunud nii palju! Pean silmas näiteks koroonapandeemiat. Kui see kõik pihta hakkas, saime vahetult enne esimest suurt lainet kolida ära oma maakodusse. Minu jaoks oli maal olemise periood kui üks suur õnnistus - sain olla oma pere keskel. Enne pandeemiat oli mul väga tihe tööaeg ja harva sain oma lähedastega ühise õhtusöögilaua taga istuda,» rääkis ta.

«Ja siis kujuneski nii, et ligikaudu kaks aastat sain olla kodus pea niisama. See tekitas igasuguseid erinevaid staadiume. Vahepeal tundsin, et lõpuks ometi saabus puhkus. Teiselt poolt tekkisid mõtted, et kes ma siis õigupoolest olen ja milline on mu panus ühiskonnale. Kas olen siis koduperenaine ja ema? Ma ei saanud aru inimestest, kes viriseseid, et nad peavad olema kodus...minule on kodu mu lemmikpaik ja see on kõige toredam koht, kus olla,» märkis naine.

Reinsalu tunneb rõõmu, et paari aastase pausi järel on teatrisaalid taas avatud ning hetkel panustab ta Linnateatris lausa nelja erinevasse rolli. Ta teeb kaasa lavastustes «Jäneseurg», «Mineku eel», «Balti tragöödia» ja «Kant». «Mäletan hästi möödunud aasta augustit, mil saime 50% täituvuse nõudega saalid taas avada. Tänutunne oli nii suur, nii võimsad emotsioonid valdasid,» sõnas ta.

Näitlejanna kirjeldas, mil moel suudab ta nelja erineva teatrirolli vahel end õigeaegselt ümber häälestada. «Ma päris täpselt ei tea, kuidas see toimib. Prooviperioodid on kestnud igal lavastusel vähemalt kolm kuud ja mitmed etendused on olnud juba aastaid mängukavas - roll läheb nii-öelda lihasmällu. Ka mu ema on näitleja. Ta rääkis, et kui tema isa tuli etenduse päeval meile paar tundi enne kohvi jooma, siis ta sai kohe aru, et tütrel on õhtul etendus. Ema olek oli teistmoodi. Ilmselt on ka minuga nii,» sõnas ta.