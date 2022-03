KAS JULGED? ⟩ «See äratab ellujäämisinstinkti, vaat mis see teeb!»

Tallinna taliujumiskeskuses särab päike ja sillerdab lumi. Jääauk on juba lahti aetud, kuid selle servad on kevadiselt teravad. Ujuda siiski saab. Ning kes pikemaks rannapeole jääb, saab osa ka hingematvalt ilusast päikeseloojangust. Meid võtab vastu Tallinna taliujumiskeskuse eestvedaja Hannes Viherpuu. See mees pakatab silmanähtavalt energiast ja elujõust. Kuid taliujumise teemal tema suust ühtegi ilukõnet ei tule. Jutt on aus ja konkreetne.

Päike ja purikad, milline kevadine rannakompositsioon! Foto: Hannes Viherpuu

Tallinna taliujumiskeskuses Pirital ootab meid imeline rannailm. Foto: Hannes Viherpuu

Sõltuvust tekitav

«Ma hoiatan – see on sõltuvust tekitav harrastus,» ütleb Hannes kindlalt. Tema ja Aivar Rosenbergi algatatud taliujumisklubi on Eesti suurim ja kümne tegutsemisaasta jooksul kordub üks peamine lugu. Alguses tullakse sõpradega kaasa või ennast ületama, arvates, et vaevalt ma vette lähen. Parem vaatan.

«Aga seda ma pole veel näinud, et inimene on tulnud ja pole vette läinud. Kõik leiavad endas selle julguse!» Ja edasise eest hoolitseb juba inimese enda kehakeemia – alguses on meeletu rõõm eneseületusest ning tuju koos energiatasemega lendab lakke. Edasi märkad, et meel on rahulikum, uni parem, nahk noorem, otsustavust ka teiste eluraskustega hakkama saada rohkem. Ja oledki kõpsti tagasi.

Elu24 ajakirjanik Ketlin on vette sulpsanud ja teatab, et polegi külm. Foto: Hannes Viherpuu

Suurem osa inimesi tuleb ja jääbki käima. «Need on lihtsalt õnnehormoonid, mida taliujumine toodab,» teatab Hannes enesekindlalt naeratades. Hoolimata sellest, et taliujumise tervistavast mõjust räägivad Eestis tuhanded inimesed, jääb Hannes sel teemal neutraalseks: «Igaüks peab ise oma keha tundma. Mina tervisest kellelegi ei räägi. Jah, paljude asjade puhul see aitab, aga mis ja kuidas – seda hindab iga inimene ise.»

Meie suureks üllatuseks tunnistab ujujast mees, et hoolimata aastatepikkusest kogemusest on nullkraadisesse vette ronimine alati eneseületus. «Alguses on vastik, pärast on mõnus,» ütleb ta ilustamata. «Minule endale ka. Siiamaani!» No mis seal ikka, vaatame, mis juhtub!

Kuidas taliujumine mõjub? Tugevdab immuunsust.

Alandab stressitaset ja maandab ärevust.

Teeb vaimselt tugevamaks ja vastupidavamaks.

Külmašokk leevendab mõningaid füüsilisi sümptomeid.

Parandab hetkega enesetunnet ja tuju.

Parandab und ja une kvaliteeti.

Noorendab nii keha kui meelt.

Annab energiat.

Toodab kehas õnnehormoone.

Millest tuleb kramp?

Alustada tasub meres ja alles peale seda suunduda end sauna soojendama. «Saun on meil 54 kraadi ja eesruum vastab Eestimaa suvele,» selgitab Hannes Viherpuu. «Oleme aastatega välja raalinud, et nii on kõige parem – liiga suur temperatuuride vahe pole südamele ega veresoonkonnale hea.» Saame ka teada, et kramp, mida paljud külmas vees saada kardavad, ei tule mitte külmast, vaid rabelemisest. Kui rahulikult hingad ja mõõdukas tempos liigutad, siis ei juhtu mitte midagi ebameeldivat.

Hannes Viherpuu hoiatab: kõik on libe! Nii jäised trepiastmed kui põrandapinnad. Foto: Kristina Herodes