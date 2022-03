Toitumisspetsialist rääkis liigagi tavalisest ülekaalu põhjusest, mida sa ei teadvusta

Eksperdi sõnul näitavad arvukad uuringud, et uni on otseselt seotud söömiskäitumisega. Näiteks pärast une parandamise nõustamist vähenes ühes uuringus osalejate päevane suhkrutarbimine keskmiselt 10 grammi. «Nii et isegi une kestuse kerge pikenemise korral (mis jäi siiski soovitatust lühemaks) paranes nende toitumise kvaliteet märkimisväärselt,» selgitab Cassetti.