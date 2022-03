Uus hurmur ja üks Eesti seksikamaid mehi üllatavad naisi

Ingmar Erik Kiviloo kirjutas ennast Eesti muusikaelu kaardile millegagi, mida paljud artistid aastaid taga ajavad – loomuliku originaalsusega. See 17-aastane noormees ei pea ühtegi tagurpidi saltot viskama ja ta jääb ikka silma, kõrva ja kõvakettale. Ta pole isegi kordagi mõelnud, mis on tema eripära – see tuleb kõik nii naturaalselt. Ja see on juba kõva sõna!

Ingmar Erik lubab endale muusikuna päris julgeid manöövreid – mängib terava falsetiga, kasutab retrolikke stiilinippe ja sulatab oma ainulaadse hääle hulka souli ja funk'i. Tulemus on – midagi sellist, mis ei meenuta mitte kedagi teist. See kraam kõlab nagu Ingmar Erik Kiviloo. Ja teha kõike tehtud-nähtud muusikailmas miskit värsket on kõva sõna. Samas on noorel artistil oidu mitte üleliia tundmatus keeles musitseerida – tema saund kannab mõnusalt kaasa, on kergelt kuulatav ja mõistetav. Kruvib küll!

Ajasime Ingmar Erikuga veidi juttu, nii elust, tähelepanust kui elu vingetest võimalustest.

Ingmar Erik Kiviloo uus lugu «Aega on veel». Kaasa löövad Uku Suviste, Siim Aimla, Rauno Pella, Peter Põder, Roland Rand ja Margus Alviste. Foto: Alex Tervinsky

Eesti inimeste teadvusse lendasid sa superstaarisaate kaudu nagu välk selgest taevast. Räägi natuke oma taustast.

Ma olen tegelikult terve elu muusikaga tegelnud. Kolmeaastasena läksin ETV lastekoori ja kuueaastaselt hakkasin viiulit õppima. Mu on hästi tugev klassikaline põhi, olen lisaks viiulile õppinud orelit ja klaverit. Kuid soololauluga olen tõtt-öelda tegelnud vaid kaks aastat. See on uus ka minu enda jaoks.

Kust sooloartisti pisiku külge said?

Ma ütleksin, et see superstaarisaade muutis minu jaoks kõike. Varem ei olnud ealeski minu peal nii palju tähelepanu! Ja ma ei saa öelda, et see mulle ei meeldi. Mu varasemad lood on olnud stiili poolest hästi seinast seina. Aga see lugu, mis tuleb nüüd, on pop funk. See muusikastiil on kuidagi hästi südamelähedane mulle. Kuulan palju souli ja funk'i, just 70ndate muusika on mulle huvitav ja tabab kuidagi minu rütmi.

Superstaarisaatest jäid sa ilmselt kõigist osalenud meestest kõige eredamalt meelde. Ja seda just oma isikupäraga ja julgusega erineda. Kuidas see õnnestus?

Kogemata. Ma ise ei oska oma omanäolisust kuidagi märgata, see on minu jaoks loomulik.

Ütlen ausalt, et oma imagot ma alles kujundan ja otsin enda nägu. Stilistikas aitas mind Villiko Kruuse, meie koreograaf.

Kuidas sündis uus lugu?

Selle loo ma kirjutasin ise. Margus Alviste andis loo valmimisse samuti oma suure panuse. Ja see, millest lugu räägib, on otse südamest tulnud teema: mulle meeldib väga eesmärke seada ja nendeni jõudmise protsess. Lugu on sellest, et kunagi ei tohi alla anda, alati tuleb edasi minna. Ja julgustus – meil on piisavalt aega, et jõuda sinna, kuhu me elus päriselt jõuda tahame. Loo nimeks saigi «Aega on veel».