See uus trend muutub vallaliste hulgas üha populaarsemaks

Tegemist on hoopiski koidukohtingutega, mis – nagu nimigi viitab – tähendab, et trehvatakse hommikuti. See ei pruugi tunduda kõige romantilisem aeg potentsiaalse armastusega kohtumiseks – väsinud silmad ja kofeiinipuudus on vaevalt et armastuse retsept – ja ometi on paljud vallalised käinud hiljuti hommikul kohtamas või sooviksid seda teha.