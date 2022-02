Neli üllatavat märki kõrgest intelligentsusest

Eelkõige on palju inimesi, kes mitte ainult ei soovi ise kõrget intelligentsust üles näidata, vaid otsivad seda ka teistelt. Kõrget intelligentsust defineeritakse kui kõrgemate intellektuaalsete või kunstiliste võimete või erakordse loomejõuga isikut või inimest, kes on intelligentsuse testis kõigi inimeste seas 1% hulgas.

Kõrge intelligentsuse testimiseks on mõned erinevad meetodid, mille on loonud psühholoogid ja teised eksperdid. Muidugi saavad inimesed seal testida IQ-d (intelligentsuse koefitsient), kuid keskmine IQ hindamine on spetsiaalselt välja töötatud sobivuse ja võimekuse mõõtmiseks.