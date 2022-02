Kuninganna Elizabeth haigestus koroonasse

Palee teatas, et kuninganna eest hoolitsevad jätkuvalt kuninglikud arstid, kes on saadaval ööpäevaringselt ning hoiavad riigipeal silma peal. Meditsiinilist tiimi juhib kuninglik ihuarst professor Sir Huw Thomas.

Kuninganna on küll kolmekordselt vaktsineeritud, ent on arstide soovituste kohaselt olnud oktoobri keskpaigast rahulikul režiimil ning jätnud vahele mitmeid ametikohustusi. Koroona tabas kuningannat ilmselt seetõttu, et ta veetis 8. veebruaril aega prints Charlesiga, kes sai paar päeva hiljem positiivse diagnoosi, ent on praeguseks paranenud.