Maian (21) on üsna erakordne tüüp Eesti muusikamaastikul. Tuli oma ainulaadselt laheda käreda häälega, kerkis ülehelikiirusel areenile ja siis puges peitu. Selgub, et andekas artist ongi viimasel ajal Eestist eemal olnud – kolis spontaanse mõtte ajel Barcelonasse ja elab seal tänapäevani. Kuid mõni hea ja kuulajaid kõnetav lugu tuleb tema sulest stabiilselt iga natukese aja takka. Jupp aega juba. On, mida kuulata.

Kuulamisväärse looga sai Maian hakkama ka Eesti Laulul – just tema lugu «Meeletu» on Spotifys kuulatud kõigist kõige rohkem! Rahvusvahelised muusikafännid on elevil ja õhk säriseb elektrist, edu võimalused on sel ägeda hääle ja ulja karakteriga noorel artistil mitu korda suuremad, kui meie siin Eestis ehk ise arugi saame.

Tellijale

Maianiga kaasa käiv vaib on üsna erakordne - ta on energiat täis, uljas ja väga kohal. Samas vahetu ja siiras. Tulistab vastuseid nagu kuulipildujast, omab igas küsimuses oma arvamust ja ei karda kedagi ega midagi. Meid Postimees Naise ja MyHitsi stuudios ta veenab.

Sa jätad artistina väga eneseteadliku mulje, mis on sinu sõnum?

Kõike võib teha ja kõike saabki teha! Tänapäeval on lihtsam võimalusi leida. See, et ma üldse Eesti Laulule sain, on ka kokkusattumiste jada. Esimest korda osalesin siis kui olin ainult 16 aastat vana. Esimest korda sain produtsendiga tuttavaks kui olin 14.

See juhtus täiesti kogemata - salvestasin loovtööd põhikooli jaoks ja see mees, kelle helistuudios ma seda juhuslikult tegin, saatis mu numbri Hugole (Hugo Martin Maasikas). See polnud mul üldse planeeritud! Kõik juhtus ise.