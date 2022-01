Üksindus on praeguse aja raskeim haigus – üha enam naisi ja mehi ei suuda endale kaaslast leida. Seltskonnakaunitar, kunstnik ja müstik Beatrice on täiesti teisest puust. Tema jaoks on armastus sama tähtis nagu õhk, vältimatult vajalik! Tal on seljataga viis abielu. Täna sünnipäeva tähistav naine naudib õnnelikku suhet kuuenda mehe embuses ning ei kavatse päevagi vanemaks jääda. «Aga armunud olen ma olen palju rohkem kordi kui kuus!»