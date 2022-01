SUHTE TAPJAD ⟩ Kaks ootamatut tujurikkujat, mis närivad suhtesse auke nagu rotid viljakotti kuid millest ei räägita

Endine ajakirjanik ja 25 aastat suhtekorraldajana leiba teeninud Raul Kalev on abieluasjandust, psühholoogiat ja neuroteadust õppinud omal käel viimased 3,5 aastat. Ikka selleks, et mõista paremini naisi, mehi, ja iseennast. Meie ajukeemiat ja käitumismustreid. Rauli jaoks sai kõik alguse abikaasa Ilona minemajalutamisest ja pere purunemisest 2018 aastal. Enda kokkuvõtmise, uute teadmiste omandamise ja õpitu ellurakendamise tuhinas suutis ta vaid kolme kuu möödudes veenda juba uues kuumas suhtes olnud eksabikaasa enda ja pere juurde tagasi tulema. Sellest sai alguse veelgi hoogsam suhteteemadesse süvenemine. Naistejuttude Podacasti kuulajad tunnevad Rauli Praakmehe nime alt.

«Üks asi, mida nägin oma elus ja näen täna eriti selgelt ka teisi paare nõustades, on see, et paljud partnerid ei oska teineteist austada ega kujuta isegi ette, mida see võiks tähendada. Ja ma ei usu, et inimesed oleks ajapikku lahku kasvades selliseks muutunud, pigem on see neil juba kaasas maast madalast. Nendega on käitud nii ja nad arvavad, et nii ongi normaalne,» selgitab Raul Kalev.

Kalevi sõnul võib kõiki ebameeldivaid emotsioone, millega me päev päeva järel oma suhetesse auke närime, grupeerida kuude gruppi. «Neist kaks, isekad nõudmised ja sõltumatu käitumine on näiliselt kõige süütumad, kuid neist saavad alguse kõik ülejäänud,» on ta kindel.

Raul Kalev FOTO: Sven Tupits

Millised on lihtsad ja kõigile paaridele kättesaadavad viisid, kuidas oma romantilist suhet hoida, kasta ja arendada veelgi õnnelikumaks? Ja kas see kõik on saavutatav ilma kõrvalise abita? Kui tahad rohkem teada, osale Raul Kalevi 3-tunnisel koolitusel: «Õnnelik paarisuhe ilma terapeudi abita»

Isekad nõudmised ei jäta valikuvabadust