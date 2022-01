Kasulikud nipid, kuidas talvel õues joosta

Talvel õues joostes peaksid kindlasti kandma veekindlat jopet. See ei säästa sind üksnes vihmast, vaid kaitseb ka teiste ilmastikutingimuste eest. Ühtlasi oleks hea handa ka sukkpükse ja käesoojendajaid, et lihased soojad püsiks. Talvejooksu ajal on hea riietuda kihiti ning alumine pluus peaks olema materjalist, mis ei aja nahka higiseks. Pähe pane müts, et kaitsta pead ja kõrvu.