Põhjused, miks puuksutamine tervisele kasulik on

Kõhutuule laskmine on täiesti normaalne ning eluterve tegevus, ehkki see toob paljudele häbipuna palgeile. Ühtlasi annab peer vajalikku teavet meie kehas toimuva kohta.

Näiteks on gaasid varajane märk teatud terviseprobleemidest. Puuksu muutunud pikkus ja lõhn võivad anda märku, et midagi on väga valesti. Kui su kõht on kogu aeg gaase täis, siis mine kohe arsti juurde!