Mis eelised on aktiivse sugueluga naistel oma vähem seksivate sookaaslaste ees?

Seks teeb inimesed rõõmsaks, lõõgastab ja lähendab kallimaga. Kuid sel on veel üks väga hea omadus, mis mõjutab eriti naisi. Teaduslikud uuringud näitavad, et genitaalide puudutamise peale reageeriv ajuosa on neil naistel paremini arenenud, kes tihem sängisambat tantsivad.