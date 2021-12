Eesti legendaarseim astroloog Igor Mang on tähetarkust jaganud juba 50 aastat. Koroona rabas kogu maailma kui välk taevast, kuid Mangi horoskoobis oli see ettekuulutus olemas: «Minu 2020 rotiaasta horoskoobis seisab: kevadel tuleb midagi niisugust, et inimesed ahhetavad. Märtsis tuleks vältida rahva hulgas liikumist, sest nakkuste oht on suur.»

Mida ütleb see taevatarkust hästi tundev mees algava aasta kohta?



Ka vaatlejad märkisid ära, et Igor Mang oli ainus astroloog, kes koroonat ette näha oskas. «Ma nägin, et tuleb kaost tekitavaid sündmusi, ja mõtlesin, et selleks võib olla suurem veeuputus. Aga tihti käivad nakkused ja seletamatud haigused just veega kaasas.»

Globaalseid muutusi tähistav aspekt sai alguse aastaga 2020. «Taevas oli see näha nii, et Saturn liikus ühendusse Pluutoga. Pluuto lõhub ära süsteemid ja struktuurid, et asemele saaks tulla uus. Selline konjunktsioon oli viimati reformatsiooni ajal, mis tõi endaga uue väärtussüsteemi. Praegune muutus tuleb veelgi suurem – tuleb täiesti uus olukord, mis juhatab sisse uue paradigma ja uue ajastu. Aga teatavasti on igasugune üleminek vanalt uuele raske.»