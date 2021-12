Kui sageli on nii, et hommikul ärkvele virgudes on unenägu selgelt meeles, kuid pärast hambapesu juba ununenud! See on nii seepärast, et ärgates pole unenäod veel jõudnud minna ajuossa, mis kogub pikaajalisi mälestusi. Allpool on kirjas mõned moodused, kuidas unenägu meeles pidada.