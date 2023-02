LOPSAKAS ILU ⟩ Kui sul on rinda, puusa ja tagumikku, siis loomulikult löö kõik letti!

Absoluutselt! Näiteks valge, mille puhul arvatakse, et see teeb suuremaks. Ei tee, kui see hästi istub! Suur naine peabki olema jõuline, julge, särav ja suure looga. Suurim vale on arvata, et ainult 36 suuruses inimesed on ilusad. Ei! Ilusad on kõik inimesed.