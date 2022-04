Wateva artistid Hugo ja Kris: «Noored on targad ja liberaalsed, vanemad inimesed konservatiivsed ja jäärapäised»

Tumedas tulevikus

Wateva poisse prohvetiteks nimetada pole tegelikult üldse kohatu – oma esimesel plaadil «Disposable Society» matkavad nad tulevikus ja see pole mingi kaunis futu-fantaasia. See on hävitatud maailm 5000 aasta pärast, apokalüptiline looduskatastroofi järgne kaos. Kuid see kõlab äärmiselt hästi ja põnevalt. «Muusikat saab ju kirjutada ükskõik millest. Tundus, et lavalt on meil väga hea võimalus looduskaitse sõnumeid võimendada. Praegu juba asjad keskkonna osas selgelt üle piiri läinud! Ka üks kraad kliima soojenemist tähendab põrgut,» selgitab Hugo Marin Maasiks.

«See on hoiatusplaat,» lisab Kris Evan Säde. «Sellisesse maailma me ületarbimise ja saastamisega teel oleme!»

Wateva muusikud on pioneerid nii helikeele, stilistika kui sõnumite osas. Tulihingelised maailmaparandajad - see on õiglaselt öeldud. Foto: Wateva

Wateva muusikud on natuurilt täiesti isemoodi – laiutavast staari-imagost on asi väga kaugel ja eneseimetlusest ei leia grammigi. Neil on väga selge missioon – kui on lava ja tähelepanu, siis tuleb seda kasutada millegi suurema ja tähenduslikuma nimel. Võimendada rohelise mõtteviisi sõnumeid ja rõhutada – meie ise saame midagi ära teha! Wateva liitus sel aastal omal initsiatiivil ka Maailmakoristuspäeva liikumisega, võttis osa ja kaasas elava eeskujuga massiliselt noori. Muusikas ei saa petta, see töötab vaid siis kui on siiras. Ja see pole mitte juhus, et bändil on nii pühendunud kuulajaskond – nad oskavad oma keskkonda ja iseennast hoidma kutsuvate kõnetada. Edu võti on tegelikult lihtne – nad päriselt ka hoolivad loodusest, noortest ja nende vaimsest tervisest.

WATEVA oli sel aastal ka üheks maailmakoristuspäeva eestvedajaks. Vasakul Hugo, paremal Kris, keskel bändi manager Kaarel Sein. Foto: Erakogu

Hingelt rohelised

«Noored on praegu väga targad ja väga progressiivsed – minu meelest on juba enamik hingelt rohelised,» märgib Hugo rahulolevalt. «Väga liberaalsed ja sallivad ka, mis kattub väga hästi minu enda ideoloogiaga. Aga vanemad inimesed on tihtipeale konservatiivsed ja jäärapäised. Väga raske õpetada viiekümneaastast meest kilekoti asemel paberkotti kasutama, praktiliselt võimatu. Aga see ei tähenda, et me ei prooviks.»

Muusikat toodetakse täna suuremal hulgal kui iial enne, iga päev tuleb välja kümneid tuhaneid lugusid, kuidas neist esile tõusta? «Seda on imelik öelda, aga sa just ei tohi mõelda sellele, mis inimestle meeldiks,» räägib Hugo muiates. «Kui proovid mingit valemit jälgida, siis kaob muusikast autentsus. Muusika peab tulema iseenda seest, toorelt sinu seest.»

«Meie teeme muusikat autentselt nii nagu Wateva,» arvab Kris. «Ja me ei pane endale mingeid raame tee, eksperimenteerime mõnuga. See ongi Wateva – whatever, uus lugu võib kõlada nagu mis iganes. Pole mõtet teha midagi, mida juba tehtud on!»