PERSOON ⟩ Eesti parim naistartist Rita Ray: just avastasin, et olen introvertne inimene

Praegu tuleb igalt poolt uut mussi ja seda toota on lihtne, aga nagu kiiresti tehtud asjade puhul ikka – kvaliteet ka kahaneb. Artistil on keeruline esile tõusta, kui muusika ületootmine on nii meeletu. Kui sa ei lase iga kuu singlit välja, on keeruline meelde jääda. Singlimaailm on mõneti hävitanud albumimaailma, mis on ometi nii terviklik formaat! Ja see ootusärevus, kui sa tead, et su lemmikartist hakkab albumit välja andma. Minu jaoks on ootamine üle sellest, et ma iga kuu midagi saaks. Aga reaalsus on see, et sind unustatakse ära. Ja albumi aktiivne aeg on järjest lühem.

Maailmatasemel professionaal, kel pole vaja teeselda

Martin Laksberg, muusik ja helirežissöör

Rital on täiesti nahkhiire kuulmine! See on hirmus ja see on ka tore. Olen talle salvestusel öelnud, et tavakuulaja ei kuule neid mikrotoone, mida tema kuuleb, kuid Rita viis otsida täiuslikkust on hästi armas – ta ei sunni peale, vaid ütleb viisakalt, et kas me teeksime selle uuesti, see pole ikkagi ideaalne. Tema perfektsionism on alati põhjendatud. Kõik, mida ta teeb, on hämmastavalt kvaliteetne, ta ei tee mingeid järeleandmisi, ta on selles osas erakordne! Ma pole sellist suhtumist teiste lauljate puhul kunagi kohanud.

Tal on väga kindel visioon enda suhtes, ta ei muretse üldse selle pärast, mida temast arvatakse. Ta on väljaarenenud isiksus, ise nii vahetu ja siiras, et näeb läbi ja suudab kohe kindlaks teha, kes on ehe ja kes pole. Rita lihtsalt ongi maailmatasemel muusik. Tal pole vähimatki vajadust näida või eputada, tema lihtsalt ongi see! Tal on olemas kõik omadused, mis maailmaklassi artistil olema peavad.

Meie koostöö laabub, sest ta ei karda nalju. Veider huumor ei aja teda lukku, vaid paneb südamest naerma. Tuttavaks saime Kristen Kütneri kaudu, kes mängib kitarri nii tema bändis kui ka Lexsoulis. Rita helistas mulle ning me saime kokku. Tal oli tohutu soov väljendada oma loomingulisi ideid, ta lasi mulle kohvikus demosid, aga ta polnud nendega rahul. Mind kõnetas tema kirglik suhtumine. Ta teadis täpselt, mida tahab. Väga konkreetne, paigas visioon. Esimesena salvestasime «Fool for Loving You». Siis tegime koos albumi. Rita on väga vaimukas ja vaba suhtumisega inimene.

Avab akna oma hinge

Henrik Ehte, muusikamänedžer

Olles ise terve elu Tallinnas elanud, on mul suur respekt inimeste suhtes, kes kolivad siia väikelinnadest. Nendes on just seda kirge, indu lüüa läbi alal, mida nad armastavad. Karastus, iseseisvus tuleb siin kiirelt sisse, inimene muutub tugevaks ja sihikindlaks. Ta on siiram, julgeb rohkem maski eest võtta ja näidata päris iseennast. Ma arvan, et Rita Ray muss sellepärast lähebki nii hästi peale, et artist on julgenud ennast kõigi ees piltlikult paljaks kiskuda ja avada akna oma hinge.

Perfektsionismi on igasugust, aga Rital on ta selline, mis toob parimad tulemused. Harva kohtan kellegi puhul sellist kirge ja püüdlust olla parim selles, mis ta teeb. Tihti on temas sellist enesekindlust, et ta tahab kontrolli oma loomingu üle kõiges – tema suunab ka muusika miksimist ja peenhäälestamist salvestuse järel. Ma olen üsna kindel, et ühtegi parema häälega või muusikakirjutamise oskusega lauljat ei ole.

Maailma muusikaprofessionaalid panid kohe asja paika. «Tuliuus funk-muusika hotspot on Eesti. Jah, te kuulsite õigesti,» ütles Craig Charles BBC2s Rita Rayd tutvustades. «Ma olen siiani armunud Rita Ray loosse «Disco Stu», see on kõige funk’im asi, mis on Eestist maailma tulnud peale Skype’i!»

«Lausa rumalalt tujutõstev, kaasahaarav ja üliuhkelt produtseeritud tükk sinisilmset disco-souli,» ütles Tony Lansdowne saates «Monkeyboxing».

Kõiki kõrgelennulisi sõnu Rita Ray aadressil ei jaksa ammu enam kokku lugeda, aga mida ma väga hindan: Vaiko Eplik nimetas tema debüütplaati Eesti kõigi aegade parimaks soulialbumiks.

Mitte miski ei takista Rita Rayd saamast sama suureks nimeks kui näiteks Lana del Rey, Celeste või Amy Winehouse. Mul on tunne, et enne sellist taset poleks ta oma sügavamaid eesmärke saavutanud.