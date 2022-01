«Mõeldakse, et naislaulja on vaid peibutis bändi ees,» ütleb Rita Ray. «ja hea on, kui ta hästi laulab. Aga kui halvasti laulab, pole ka hullu – peaasi, et ta on ilus! See suhtumine oli minu jaoks hinge tappev!» Seda kõike räägib muusik, kes kirjutab ise oma lood, sõnad, partituurid. Esitab, produtseerib ja arranžeerib. Ning teeb seda nii rabavalt hästi, et rahvusvahelised muusikaeksperdid võrdlevad kosmilist talenti Amy Winehouse’i ja Aretha Frankliniga.

Äsja kuulutati Eesti Muusikaauhindade galal aasta parimaks looks midagi täiesti üllatavat. Rita Ray tundeküllane soulilugu «Love Ain't The Same». Muide - selle loo autor on otsast otsani hõbehäälne lauljatar ise, tema kirjutas valmis ka orkestriseade. Samaväärset annet, kes kõike seda suudaks vaevalt siinkandis vastu panna oleks. Kuula!

Jaa, see lugu on absoluutselt vapustav - kaasahaarav, hingepugev, südant liigutav. Lisaks ülimalt originaalne, viimase perfektsusekraadini meisterlikult loodud ja esitatud. Nii kosmiliselt hea lugu ja nii maailmatasemel andekas artist, et tavaliselt on sellisel kvaliteedil raske võita. Sel korral aga võitis just kvaliteet, mis on suur tunnustus Eesti publikule, žüriile ja korraldajatele!

Olgem ausad, USA ja Suurbritannia muusikaproffide vaimustust on sinu muusika pälvinud ikka väga palju! Kuidas see juhtus?

Mul on ääretult hea meel Eesti fännide üle, aga muidugi olen õnnelik, et minu muusika on usutav ka inglise keelt kõnelevatele inimestele. Piiri taga võeti mu muusika kohe omaks, kirjutati, et see on neile nagu sõõm värsket õhku! Ooh, see teeb mul tuju heaks. Loodan nii väga, et mõne aja pärast on mul võimalik minna tuuritama ka Eestist kaugemale, sest neid inimesi, kes seda ootavad, neid juba täitsa on! Praegu on olukord on nii veider... aga ma olen täiesti kindel, et see saab läbi. Ja siis on mul juba midagi uut näidata.

Kas Eestis elab praegu muusikuna ära?