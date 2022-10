Tänavu kütab «Armastuse malevas» kirgi Annika Vendla, kes on tõeliselt salapärane naine. Lisaks sellele, et ta on hinges täielik looduslaps, tegeleb ta ka ka julge hobiga, mis paneb iga mehe silmad särama!

Viljandi külje all üles kasvanud 24-aastase Annika Vendla läks tõsielusaatesse uusi unistusi püüdma. See, millisena me teda ekraanil näeme, pole kaunitari sõnul aga üldse see, milline ta päriselus on. «Ma ei närvitse oma tavaelus üldse. Ma saan kurjaks ja rahunen maha ning siis on kõik chill. Ma ei tea, mis seal saates juhtus,» kirjeldab Annika emotsioone.