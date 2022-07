Hakkasid uinuma, kuid võpatasid ärkvele? Eksperdid selgitavad, mis on selle fenomeni taga

Järgmine, N3 faas, on kõige sügavam unefaas. Meie hingamine aeglustub märgatavalt, väheneb hapniku jõudmine meie kehasse ja kogunema hakkab süsihappegaas. Vähenevad südamelöögid ja vererõhk. Samal ajal aga voolab meie lihastesse rohkem verd kui tavaliselt. See on ka faas, mil vabanevad kasvuhormoonid, mis meie keha parandavad. N3 võtab umbes 25 protsenti sügavast unest, N2 aga 45 protsenti.

REM-uni on aeg, milles veedame ülejäänud osa ööst. Sel ajal kogeb meie keha hoopis erinevaid asju, muuhulgas on see aeg, mil näeme unenägusid. Uneuurijad Brian J. Murray ja John Peever rääkisid aastal 2015 ajakirjale Scientific American magamise eripäradest. «REM on veider: unenäo nägija aju on väga aktiivne, samas kui lihased on paralüseeritud; hingamine ja südamerütm muutuvad korrapäratuks. REM-une eesmärk on jäänud bioloogiliseks müsteeriumiks, kuigi me saame aina rohkem biokeemiast ja neurobioloogiast teada.» REM-unes «käime» me üldiselt tunniste-pooleteisetunniste intervallidega.

Nähtamatu võitlus

Tulles tagasi müstiliste võpatuste juurde, siis on senini arusaamatu, miks osad inimesed neid häirivalt kogevad, teised aga mitte. Psühholoog Tom Stafford pakkus aastal 2012 BBC-le antud intervjuus, et kuigi täpset põhjust pole teada, esindavad need võpatused tema jaoks ajus toimuvad nö võitlust kontrolli üle.

2015. aastal The Cutile antud intervjuus nõustus temaga dr Carl Bazil. «Üks asi, mis meiega uinudes juhtub, on lihaste lõõgastumine,» ütles dr Bazil. «Aga meie aju ärkvel osa võib olla jätkuvalt piisavalt stimuleeritud, et ta ajutiselt reageerib üle ning su lihastes toimub hetkeks aktiveerumine. See harilikult ei tähenda midagi, nii polegi just väga palju ressursse pühendatud sellele, et fenomeni lähemalt uurida.»