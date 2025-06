HEA EESKUJU Jennifer Aniston avaldas olulise elutarkuse, mida ema talle õpetas

«Kasvasin üles ühes neist holistlikest majapidamistest … nii et olen seda joont ka ise järginud,» rääkis Aniston.

Sarja «The Morning Show» staar ütles, et tema ema, kes suri 2016. aasta mais 79-aastaselt, pühendas palju tähelepanu sellele, et tütar elaks tervislikult. «Mu ema sisendas mulle juba lapsena, kui oluline on vee joomine, aga päriselt hakkasin sellest aru saama teismeeas,» selgitab ta.