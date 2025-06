Psühhopaadid ja teised «tumedad» isiksused vohavad just neis ühiskondades

«On küllaltki hästi teada, et nii geenid kui ka sotsiaalne keskkond mõjutavad inimese isiksust. Kuid vähem on uuritud, kuidas mõjutavad keskkonnatingimused just selliseid jooni, mida peetakse ebaeetiliseks või sotsiaalselt kahjulikuks,» selgitab Zettler.

Miks see oluline on?

Tema sõnul kinnitavad tulemused, et isiksus ei ole ainult kaasasündinud, vaid kujuneb ka ühiskondliku keskkonna mõjul. See tähendab, et poliitilised ja sotsiaalsed reformid, mis vähendavad korruptsiooni ja ebavõrdsust, ei paranda üksnes inimeste elukvaliteeti praegu, vaid võivad tulevikus kaasa aidata ka sellele, et inimeste isiksused kujuneksid vähem kahjulikus suunas.