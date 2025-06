Nunnade juhitud «kodu» varjas aastakümneid sadade laste surnukehi

Iirimaa vaikne väikelinn on peitnud endas saladust, mis hakkas hargnema alles hiljuti. Aastaid räägiti vaid sosinal, vihjati ja vaikiti. Kuid nüüd, pärast pikki ootusi ja kangekaelset uurimistööd, on pinnas lõpuks hakanud liikuma. Küsimus ei ole enam, kas seal on midagi, vaid kui palju.