Pisitütre ema viimane karje sotsiaalmeedias: vähk ei võida – see sureb koos minuga

32-aastane Lisa Foster avastas 2023. aasta juunis vasakus rinnas väikese herneterasuuruse muhu, kuid arvas esialgu, et tegu on pelgalt spordivigastusega. Nädala möödudes muhk ei kadunud ning Lisa, kes elab Inglismaal Hampshire'i krahvkonnas, pöördus arsti poole. Uuringute käigus selgus, et tegemist on kolmiknegatiivse rinnavähiga – see on agressiivne, levib kiiremini ning prognoos on halvem, teatas Ameerika vähiliit.