ÖÖ JA PÄEV Greta Thunbergi õde šokeerib silmatorkava välimusega

Beata on Greta noorem õde ning nad kasvasid üles koos Stockholmis. Nende isa Svante (56) on filmiprodutsent ja ema Malena Ernman (54) ooperilaulja. Ka vanaisa oli tuntud Rootsi näitleja. Seega on Beatal kunstiline karjäär justkui veres, vahendab Bild.