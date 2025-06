Ekspert annab nõu: kuidas selgitada lastele internetti postitatud piltide mõju

Mõelge ühiselt läbi, millist sisu on kellega ja millal sobilik jagada. Koos tehtud kokkulepped on lapse jaoks paremini mõistetavad ja järgitavad. Soovi korral võite luua mängulise kontrollnimekirja:

· Kas see postitus on heasoovlik ja tehtud parimate kavatsustega?

Isegi kui laps ise käitub veebis hoolikalt, ei pruugi seda teha teised. Oluline on, et laps teab – abi küsimine on alati õige ja igale olukorrale leidub ka lahendus, isegi kui ta tunneb, et olukord on väljapääsmatu.