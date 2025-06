Naine kaotas alateadvuse abiga kümneid kilosid

Inglismaal elav Laura Bell on kolme lapse ema ja enda sõnul polnud ta pärast nende sündi oma figuuriga enam kübekestki rahul. Ta proovis erinevaid dieete, millest mõned ka alguses õnnestusid, kuid nälg sai alati võitu ning kaotatud kilod tulid kiiresti tagasi ja sageli enamgi veel. Ta kaalus juba maovähendusoperatsiooni, kuid meenutab, et enne seda suurt otsust kuulis ta tööl hüpnoteraapiast ja otsustas seda proovida .

Kaalulangetamise hüpnoteraapia seisneb ülekaalulise inimese uskuma panemises, et talle on tegelikult tehtud mao vähendamise operatsioon. Bell osales nädala jooksul neljal hüpnoosiseansil. Nende seansside ajal viis hüpnotisöör ta lõdvestunud seisundisse ja lõi illusiooni, et ta on haiglas. Ta mängis spetsiaalset haiglahelidega helilinti ja täitis ruumi haiglalõhnadega. Bell maksis selle eest 500 naela ehk veidi vähem kui 600 eurot.