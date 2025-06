UURING KINNITAB Paarid, kes seksivad harvemini kui kord nädalas, on tõelises ohus

Mitmed uuringud on käsitlenud, kuidas seksi sagedus mõjutab suhte õnnelikkust ning kui palju seksi on liiga palju. Uus uuring, mis avaldati ajakirjas International Journal of Sexual Health, leidis, et 85 protsenti naistest, kes seksisid vähemalt kord nädalas, kirjeldasid end kui seksuaalselt rahulolevaid.