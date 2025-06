Eile said moehuvilistest pealtvaatajad imetleda Samelini tehaserägastikus vetehaldjaid, jumalikke lambavilla rüüsid, värvikirevat Eesti mütsi, stiilseid stoomi- ja insuliinipumbakotte, 3D-prinditud aksessuaare, pastelseid kudumeid jpm.

Vaatemängulise etenduse Samelini tehasehoones lavastas Jaanus Tepomees. «Mul on ülihea meel, et saime viimast korda kasutada neid ruume, enne kui vabrik liigub uude asukohta. Mis võiks olla veel lahedam, kui korraldada moe-show kohas, mis on panustanud aastakümneid rõivatööstusesse.»