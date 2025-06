Charles III jääb ravimatu haiguse tõttu eemale ühest pere kõige olulisemast traditsioonist

Trooping the Colour on brittide jaoks oluline traditsioon, millega tähistatakse monarhi ametlikku sünnipäeva, sõltumata tema tegelikust sünniajast. Sel aastal toimub paraad 14. juunil. Enam ei osale kuningas paraadil hobuse seljas. See on teine aasta järjest, kui ta eelistab ratsule kaarikut, ent nüüdseks peetakse sedagi püsivaks muudatuseks.