Sotsiaalmeedias levib video, kus Grace jagab, kuidas ta kuulis pealt vanemat abielupaari trenni tehes tülitsemas. Nimelt oli mees häiritud sellest, et tema naine liigub jooksulindil liiga aeglaselt. Kuid naise reaktsioon sellele kommentaarile oli lausa kuldne.

Grace kirjutas oma videos: «Üks mees ärritus jõusaalis, et tema naine on jooksulindil liiga aeglane. Naine vastas rahulikult: «Sa tead, et sa võid ju lihtsalt ära minna – sa ei ole minu külge aheldatud.» Ja tead mis – jah, tüdruk, saa oma sammud täis!