Ema šokis: mehe öeldu pojale oli nii julm, et andestada pole võimalik

Üks ema pöördus interneti poole šokis ja kurbusespärast seda, kui tema abikaasa karjus tulise tüli käigus, et vihkabnende väikest poega ning et doonoriga lapse saamine oli viga. Paar oli aastaid proovinud last saada, kuid viljakusprobleemide tõttu otsustati ühiselt spermadoonori kasuks. Rasedus ja imikuiga möödusid hoolivas koostöös, kuid nüüd on isa lapse suhtes külm ja eemalolev.