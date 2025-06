Pole saladus, et noored tüdrukud on ilust vaimustuses – piisab vaid vaadata sotsiaalmeedia videoid «Valmistu minuga».

Northwesterni ülikooli põhjalik uus uuring hoiatab, et need tüdrukud kulutavad suuri summasid nahahooldustoodetele, mis võivad põhjustada punetust ega kaitse neid päikese kahjulike kiirte eest. Lisaks selgus, et 70 protseti uuringus osalenud lapsevanematest nentis, et nende 10-13 aastasel lastel on oma "ilurutiin".