KOHUTAV Vanavanemad põhjustasid kaheaastase poisi surma, kuid süüdistavad selles hoopis lapse ema

Pediaatriline neurokirurg dr Jayaratnam Jayamohan ütles Walesi põhjaosas asuvas Moldi kohtus, et väike Ethan Ives-Griffiths toimetati Liverpoolis asuvasse Alder Hey lastehaiglasse kriitilises seisundis 14. augustil 2021, vahendab Daily Mail.

Esitades kohtule raporti Ethani ajukahjustuste kohta, selgitas dr Jayamohan, et poiss oli koomas ja vajas erakorralist operatsiooni ajuverejooksu tõttu, mis oli tekkinud pärast korduvaid rünnakuid, mille käigus sai laps kohutavaid vigastusi.

Arst ütles, et Ethan oli saanud kas löögi pea paremale küljele või oli teda väga tugevalt raputatud. Väga raskest seisust hoolimata otsustasid arstid last opereerida. «See oli lootusrikas operatsioon. Tõenäoliselt ta oleks nagunii surnud, aga ta oli noor poiss, me proovime alati. Kuid kõik oli selleks hetkeks tema vastu,» lisas dr Jayamohan.