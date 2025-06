Madeleine McCann kadus 2007. aastal oma pere puhkusel olles Praia da Luzis, ajal kui tema vanemad viibisid lähedalasuvas restoranis. Sellest ajast saati on juhtum olnud intensiivse meedia ja politsei tähelepanu all.

Ehkki eelmisel nädalal lõppenud otsingud paistsid esialgu tulemusetud, selgus nüüd, et kohapealt koguti mitmeid tõendeid, mida Saksa politsei loodab seostada oma peamise kahtlusaluse Christian Brueckneriga. «Ilmselt on avastatud mitu eset, mida politsei nüüd laboris üksikasjalikult uurib. Nende seas on Portugali meedia teatel riidejääke ja luid,» kinnitas allikas ajalehele Berlin Morning Post.