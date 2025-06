USKUMATU Neile kuulsustele ei meeldi Walesi printsess Kate Middleton

See inimene, kellele Kate Middleton ei meeldi, peab vist küll olema saatan. Ent pole midagi parata – isegi Walesi printsess ei meeldi kõigile. Avaliku eluga käib kaasas see, et iga samm on hindamiseks ja kritiseerimiseks. Nii on ka Kate’i kohta mõningaid krõbedaid ütlemisi ette tulnud.