REIPALT SAJANI Need kaheksa väikest harjumust muudavad elu pikemaks ja tervemaks

Pikk eluiga pole ainult geenide mäng. Kuigi pärilikkusel on oma osa, näitavad uuringud, et koguni 75 protsenti inimese elueast sõltub sellest, kuidas ta elab. Sajandivanuste inimeste igapäevaelu põhjal on selgunud hulk harjumusi, mis võivad pikendada elu ilma haiguste ja puueteta. Siin on kaheksa soovitust, mida eksperdid peavad pikaealisuse saladuseks.