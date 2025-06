Karm väide kuningas Charlesi vähi kohta: see on ravimatu

Kuninga vähk avastati 2024. aasta jaanuaris suurenenud eesnäärme raviks mõeldud meditsiinilise protseduuri käigus, juhuslikult samas haiglas, kus printsess Catherine'il tehti kõhuõõneoperatsioon, mis näitas, et ka temal on vähk. Charles sai ränga diagnoosi vaid mõni kuu pärast troonile asumist ning alanud ravi tõttu vähendas ta mitmeks kuuks oma töökoormust. Briti meedia sõnul saab kuningas iga nädal Londonis keemiaravi.

Charles ega Buckinghami palee pole täpsustanud, mis tüüpi vähki kuningas põeb ega millises staadiumis haigus on, kuid avalikkust on meedia kaudu aeg-ajalt teavitatud, et monarhil läheb hästi.