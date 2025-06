Selgus, et Camilla oli kiirustades pannud jalga erinevast paarist kingad, millest ühel oli kõrgem konts kui teisel. Kuigi kingad nägid välja täiesti identsed, oli ühe konts mõne sentimeetri võrra kõrgem kui teisel. Ja kui oled kõigi pilkude all ning miljonid inimesed jälgivad iga sammu, on see rohkem kui lihtsalt piinlik aps.