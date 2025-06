Kallima telefonis sobranud naine tegi kohutava avastuse

Naine räägib oma TikToki videos, et planeeris oma kallimaga ühist tulevikku ning pidas pulmaplaanegi. Kõik unistused ja plaanid aga purunesid, kui ta pilgu mehe telefoni viskas. Ta väidab, et tegi seda halva eelaimuse tõttu ning soovis kahtlused oma kallima osas ümber lükata.

Naine sai oma poiss-sõbra sõnumi- ja kirjavahetust uurides teada, et too oli osalenud pornomodelli Bonnie Blue korraldatud seksimaratonil. Tegu oli meediaski laialt kajastatud omamoodi rekordi püstitamisega, kus pornotäht astus ööpäeva jooksul tuhande mehega vahekorda. See avastus kohutas petetud naist nii palju, et ta läks kohe oma kallimast lahku ja teatas, et ei kavatse enam ühegi mehega rääkida. Kommentaatorid üldiselt toetasid teda ja mõned neist pidasid seda tüüpi reetmist lausa hullumeelsuseks.