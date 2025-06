Suhete toimimasaamine on keeruline isegi parimatel aegadel – teise inimese mõttemaailma mõistmine ja ühise dünaamika leidmine on sageli tõsine töö.

Nüüd on aga eksperdid välja toonud käitumismustri, mis võib suhted veelgi keerulisemaks muuta – ning kõige muret tekitavam on see, et paljud ei pruugi ise teadagi, et nad seda teevad või millist kahju see võib pikemas perspektiivis põhjustada, vahendab Unilad.