NII TEMALIK Liigutav põhjus, miks printsess Diana mantlid kunagi oksjonile ei jõua

Julien's Auctionsi oksjonitel esitletud kollektsioonis «Princess Diana's Style & A Royal Collection» on üle 300 eseme, alates kleitidest kuni aksessuaarideni. Tegu on ühe suurima printsess Dianale kuulunud esemete oksjoniga. Kuid ka sel korral ei tule pakkumisele ühtegi mantlit. Miks?

Selgub, et Dianast ei jäänudki mantleid. Kuna printsess valutas alatasa südant nõrgemate ja vähem kindlustatud inimeste heaolu ja käekäigu pärast, leidsid tema mantlid tee just nendeni. Julien's Auctionsi tegevjuht Martin Nolan rääkis: «Diana palus jäistel talvekuudel oma ülemteenril, töötajatel või sõpradel Londonis ringi sõita ja mantlid kodututele inimestele jagada, et nad sooja saaksid. Seda kõike ilma avaliku tähelepanu või vaatemängudeta.»