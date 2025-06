Kohapeal toimub palju!

Kõik need eestlased, kes kurdavad, et kevad on olnud külm, suvi pole veel alanud, on lihtsalt vales kohas. Pärnus Grillfestil on igal juhul väga soe ja suvi täies hoos. Mis kohapeal toimub? Mida eestlased söövad? Kas liha teeb ilusaks? Seda kõike saime teada.

Auris Rätsep, peakorraldaja: «Magnet on ikkagi see, et meil on Pärnu, meil on suvi, meil on palju head toitu ja palju head muusikat. Ja kõik need toredad inimesed. Toitu on seinast seina, häid jooke, hõrgutisi ja kõike on hästi palju! Kui kõik need elemendid saavad ühel ajal ühes looduskaunis kohas kokku, siis täpselt ongi selline grillipidu sündinud. Ja täna tundub siin jälle, et see kestab aegade lõpuni. Tundub, et publikule jälle meeldib ja mis võiks olla korraldajale kõige suurem kompliment kui need rahvamassid, kes kohal on.»