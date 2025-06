Printsess Diana teravad sõnad Camilla kohta osutusid aastakümnete järel tõeks

1995. aastal ütles printsess Diana BBC kuulsas «Panorama» intervjuus legendaarse lause: «Meid oli selles abielus kolm, seega oli see natuke rahvarohke.» Mõistagi mõtles ta selle all oma abikaasa Charlesi kõrvalsuhet Camillaga. Ja ta ütles veel midagi, mis tänaseks on täiesti tõeseks osutunud.