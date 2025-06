Mõned uuringud ja meediaraportid on viidanud sellele, et Ozempicu kasutamine võib olla seotud peenise suuruse suurenemisega. Briti meeste suguelundid on viimase kahe aasta jooksul kasvanud peaaegu kümnendiku võrra ja ühe eksperdi arvates võib Ozempic olla üks põhjus. Aastatel 2022–2024 Briti meeste seas läbi viidud uuringu tulemused ütlevad, et sealsete meeste peenis on suurenenenud keskmiselt 1,63 sentimeetri võrra. Kuigi see seos ei ole lõplikult tõestatud, viitab see võimalikule mõjule, mis väärib edasist uurimist.