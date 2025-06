Kui kohtud päriselus esimest korda inimesega, kellega oled seni vaid internetis suhelnud, on mitmeid asju, mille põhjal saab kohe otsustada, kas ta meeldib sulle või mitte.

Esiteks – kas inimene näeb päriselt välja nagu oma piltidel? Tänapäeval on üsna lihtne kedagi petta, nii et sa tahad veenduda, et kohtud ikka selle inimesega, kellega plaanis oli. Teiseks – kuidas ta end esitleb: olgu selleks riietus või isegi lõhn.