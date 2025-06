«Mind valmistati operatsiooniks ette, pandi tilguti külge, liigutati mööda koridori. Ma jätsin oma naisega hüvasti, operatsioonisaali uksed paisati lahti ja ma mõtlesin, et issand, kui külm siin on. Aga teate, mul oli ikka veel 40-kraadine palavik ja ma higistasin,» jagas McKinsey. «Ma mõtlesin: «Küll on külm, kuidas need inimesed suudavad sellistes tingimustes töötada?» Mind tõsteti operatsioonilauale ja see tundus nii pisike, et ma kartsin sealt maha kukkuda – mul polnud käsi kuskile panna.»