47-aastane neitsi: tundsin pornot vaadates kadedust, sest ma oleksin ka tahtnud

47-aastane mees tunnistab, et on endiselt neitsi, sest tal on niivõrd suur hirm intiimsuse ja lähedaste suhete ees. Walesist pärit Andrew Brookman on alati olnud häbeliku iseloomuga. Koolis kogetud kiusamine ja vanemate lahutus, kui ta oli kümneaastane, süvendasid endassetõmbumist ning hirmu suhete ees.